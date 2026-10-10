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JABOATÃO DOS GUARARAPES

PM apreende câmeras de monitoramento usadas por criminosos; uma era avaliada em R$ 7 mil

Ao todo, foram apreendidos 17 aparelhos, incluindo um modelo de alta tecnologia avaliado em aproximadamente R$ 7 mil

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Câmeras de monitoramento irregulares são apreendidas em Jaboatão dos GuararapesCâmeras de monitoramento irregulares são apreendidas em Jaboatão dos Guararapes - Foto: Polícia Militar de Pernambuco / Divulgação

Dezessete câmeras de monitoramento foram apreendidas em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), por agentes do 25º Batalhão da Polícia Militar, nessa sexta-feira (9).

Os equipamentos estavam instalados, de forma irregular, em postes da rede elétrica dos bairros de Sucupira, Pacheco e Caanã. segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE).

Entre os aparelhos apreendidos, chamou a atenção dos políciais um modelo de alta tecnologia avaliado em aproximadamente R$ 7 mil.

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De acordo com a PM, a ação integrou a Operação Ponto Cego, que tem como objetivo desarticular sistemas usados por membros do crime organizado.

As câmeras foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia de Cavaleiro, também em Jaboatão dos Guararapes, onde serão adotadas as medidas legais cabíveis.

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