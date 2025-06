Câmeras de segurança mostram fumaça durante decolagem do Boeing 787 que caiu na Índia; vídeo

A- A+

Imagens captadas por câmeras de segurança instaladas nas proximidades do Aeroporto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel, em Ahmedabad, mostram a decolagem do voo AI171 da Air India, que caiu minutos após levantar voo nesta quinta-feira (12).



O vídeo mostra o momento em que o Boeing 787-8 Dreamliner apresenta dificuldade para ganhar altitude e também uma nuvem densa, que pode ser fumaça ou poeira, surgindo sob a aeronave.

Ainda não está claro se a fumaça registrada nas imagens indica um problema técnico durante a decolagem, como superaquecimento, falha mecânica ou dano estrutural, ou se seria apenas poeira levantada pela força dos motores no solo. O fato, no entanto, reforça a hipótese de que a aeronave já enfrentava dificuldades nos instantes iniciais do voo.

O avião, que seguia para Londres Gatwick com 242 pessoas a bordo, caiu em uma área próxima ao perímetro do aeroporto, atingindo parte de um alojamento estudantil de uma faculdade de medicina. Ao menos cinco estudantes morreram no edifício, além das vítimas na aeronave.

Segundo a Direção Geral de Aviação Civil da Índia (DGCA), a tripulação chegou a emitir um chamado de emergência (MAYDAY) logo após a decolagem, mas não houve resposta posterior por parte dos pilotos. O comandante do voo era o experiente Capitão Sumeet Sabharwal, com mais de 8 mil horas de voo, acompanhado do primeiro-oficial Clive Kundar, com cerca de 1.100 horas de experiência.

Ainda de acordo com dados preliminares da torre de controle, o avião deixou o solo às 13h39 (hora local) e atingiu cerca de 190 metros de altitude antes de começar a perder altura, descendo a uma velocidade vertical estimada em 145 metros por minuto.

Este é o primeiro acidente fatal envolvendo um Boeing 787-8 Dreamliner desde que o modelo entrou em operação comercial, em 2011. A aeronave da Air India acidentada era registrada sob a matrícula VT-ANB.

