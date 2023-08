Câmeras nos uniformes serão usadas por PMs de Pernambuco a partir de setembro

A- A+

Policiais militares de Pernambuco irão usar câmeras acopladas às fardas, as bodycams, a partir do início de setembro. Antes, alguns prazos foram citados para o começo da implantação, sendo abril deste ano o mais recente.

De acordo com a Polícia Militar, a utilização das câmeras corporais começará pelo efetivo do 17º Batalhão, sediado em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), e que também é responsável pelo policiamento de Abreu e Lima.

O equipamento grava todas as atividades policiais em sons e imagens, em uma medida para tentar evitar possíveis excessos em abordagens.

No início deste ano, a Secretaria de Defesa Social (SDS-PE) celebrou contrato com a CHT Comunicações LTDA Eirelli. A empresa ficou responsável pelo fornecimento de 187 câmeras, 196 baterias extras e estações computadorizadas. Com validade de 1 ano, o contrato foi firmado no valor de R$ 419,5 mil.

Em junho, a Polícia Militar informou que as câmeras haviam sido recebidas e policiais iniciaram capacitação e testes de funcionalidade ministradas por técnicos da fabricante.

O uso das bodycams em Pernambuco voltou a ganhar força no debate após a ação desastrosa da Polícia Militar em protesto contra o então presidente Jair Bolsonaro, em 29 de maio de 2021, no Centro do Recife, no qual duas pessoas perderam parte da visão.

Órgãos como a SDS-PE e o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) acompanharam e discutiram a implantação das bodycams e o início ocorre em um momento de aumento das mortes em decorrência de intervenção policial no Estado.

Segundo a SDS-PE, entre janeiro e maio de 2023, foram 59 mortes em ações policiais. No mesmo período de 2022, foram 40 mortes.

Como funciona

As câmeras portáteis são acopladas aos uniformes e gravam automaticamente todas as atividades policiais durante o turno de serviço. Ou seja, todas as abordagens, fiscalizações, buscas, varreduras, acidentes e demais interações com o público são registradas independentemente da ação do policial.

Os dados são transmitidos em tempo real por meio de live streaming ou armazenados na nuvem para acesso remoto das autoridades de segurança e judiciais sempre que necessário.

A localização por GPS também facilita a produção de provas e garante mais segurança aos policiais. Com o equipamento acoplado ao corpo, o policial pode ter sua posição facilmente rastreada e informada com exatidão a outras equipes da PM em casos de necessidade de reforço.

