Agreste Câmeras registraram momento do sequestro de jovem que foi encontrado morto dias depois O corpo de jovem só foi encontrado na manhã da quarta-feira (5), dentro de uma cisterna, em uma propriedade rural da região

A Polícia Civil de Pernambuco está investigando a morte do jovem Tiago Wallysson de Lima Souza, de 27 anos, que foi sequestrado na noite da sexta-feira (31) em Cachoeirinha, no Agreste de Pernambuco.



O momento do sequestro foi registrado por câmeras de segurança de uma residência. O corpo dele foi encontrado na manhã da quarta-feira (5), dentro de uma cisterna, em uma propriedade rural da região.

Nas imagens captadas pelas câmeras, é possível ver o momento em que a vítima, que estava em uma motocicleta junto com uma terceira pessoa, é abordada por quatro homens, que se aproximam em um veículo escuro, e se deita no chão. O relógio da câmera marca 22h55.

Um pouco depois, é possível ver que um dos homens, que ficou mais próximo do carro, abre o porta-malas. É neste momento, quando ele vai em direção à motocicleta, que os colegas conduzem a vítima para o carro.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou um inquérito policial foi instaurdo para investigar o crime. A autoria e a motivação do crime ainda não foram divulgados.

