A- A+

SAÚDE Camila Queiroz revela que congelou células-tronco da filha; entenda possíveis usos Procedimento é realizado logo depois do nascimento

A atriz Camila Queiroz compartilhou Camila Queiroz nesta terça-feira (7) a decisão de ter congelado as células-tronco da filha, Clara. Segundo o relato, foram armazenadas as células-tronco presentes no sangue do cordão umbilical da menina.

"Fui atrás, me informei pra caramba, e ela sempre me dava respostas muito otimistas, muito positivas, inclusive sobre estudos que ainda continuam acontecendo. Hoje, a gente já tem milhares de transplantes que foram realizados e diversas aplicações das células-tronco", afirma.

Possíveis funções das células-tronco

De acordo com a Clínica Cleveland, respeitado centro médico dos Estados Unidos, a célula-tronco pode ser guardada por ter uma função bastante única: ela tem a capacidade de se transformar em outras células.

Para pessoas que desenvolvem alguns problemas de saúde ao longo da vida, ter essas células guardadas pode ajudar no tratamento. Pois, ao serem utilizadas, elas podem se transformar em novas células e substituir aquelas que foram danificadas (e não exercem mais suas funções).

Isso pode acontecer nas seguintes doenças:

Câncer, como leucemia e linfoma;

Doenças da medula óssea que necessitam de transplante;

Doença falciforme;

Distúrbios do sistema imunológico.

Além disso, não existe risco para o bebê durante a coleta, já que o cordão umbilical será cortado do umbigo da criança depois do nascimento.

Veja também