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FAMÍLIA REAL Camilla admite que foi difícil manter câncer de Charles III em segredo O monarca britânico, de 77 anos, continua tratando um câncer, cuja natureza nunca foi especificada

A rainha Camilla contou que foi "bastante difícil" manter em segredo a doença do marido, o monarca britânico Charles III, antes do anúncio do seu câncer, em 2024, segundo uma entrevista divulgada nesta quarta-feira (19).

Camilla, de 79 anos, em um breve vídeo feito com a associação de apoio a pessoas com câncer Maggie’s, relembra os dias que antecederam a divulgação da doença do rei.

"Naquele momento ninguém podia dizer nada. Foi bastante difícil", conta no vídeo, publicado no perfil oficial da família real britânica nas redes sociais. "Estive a ponto de dizer alguma coisa, mas senti que não era o momento", acrescenta.

A rainha recorda especialmente uma visita que fez em 31 de janeiro de 2024 a um centro da Maggie’s no Royal Free Hospital, em Londres.

Charles III já havia recebido o diagnóstico, embora ainda não tivesse divulgado. O Palácio de Buckingham só anunciaria a notícia cinco dias depois, em 5 de fevereiro.

"Eu estava com vontade de contar, mas, evidentemente, não podia", explicou Camilla durante uma conversa com a diretora-geral da Maggie’s, Laura Lee, que elogiou a coragem da rainha.

Charles III, de 77 anos, continua tratando um câncer, cuja natureza nunca foi especificada. Em dezembro de 2025, anunciou que havia melhorado e o tratamento seria reduzido.

No vídeo, Camilla também fala sobre o comportamento do rei depois de receber o diagnóstico. "Nada o detinha. Ele simplesmente dizia: 'Vou superar isso'", conta.

A rainha explica que o anúncio da doença também lhe permitiu compreender melhor a situação dos familiares dos pacientes.

"De repente, é o seu marido que recebe um diagnóstico e você tem que ajudálo e tentar entender tudo", observa.

O câncer do rei foi anunciado um mês antes de se tornar público o da princesa Catherine, esposa de seu filho mais velho, William, herdeiro do trono.

Em janeiro de 2025, ela anunciou que o seu câncer, cuja natureza também não foi especificada, estava em remissão.

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