ENEM 2025 Camilo Santana pede calma a estudantes na véspera do Enem e destaca queda da evasão escolar Prova será aplicada neste domingo em todo o Brasil

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), fez um pronunciamento na noite deste sábado em rede nacional de rádio e TV para anunciar a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 1805 municícios brasileiros. Ele pediu "calma" aos candidatos na hora de ler as questões da prova.

— Nós estamos prontos para aplicar a prova em 1805 municípios brasileiros. O Enem é esse acontecimento em um só objetivo: a oportunidade de transformar a vida pela educação. Amanhã é um dia importante para o seu futuro. Chegue com antecedência. Leia as questões com calma e lembre-se: chegou a sua vez. O Enem é para você — disse o ministro. Ele ainda declarou que o governo reduziu "pela metade" a "evasão escolar do ensino médio brasileiro".

A primeira etapa do Enem 2025 terá questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da Redação. Os portões abrem às 12h e fecham às 13h, pelo horário de Brasília. A prova começa às 13h30 e vai até 19h.

O GLOBO transmitirá, a partir das 18h30, uma correção extraoficial e gratuita com 70 professores do Elite Rede de Ensino, que farão análises ao vivo das questões e do tema da redação. O gabarito oficial será divulgado pelo Inep até o dia 26 de novembro.

Neste ano, mais de 3,9 milhões de candidatos se inscreveram para participar do exame, que será aplicado em dois domingos consecutivos — nos dias 9 e 16 de novembro —, com 180 questões de múltipla escolha e uma redação.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) prevê divulgar o gabarito oficial até 26 de novembro.

Durante o fim de semana, o GLOBO realizará uma transmissão ao vivo com 70 professores do Elite Rede de Ensino, que farão a correção extraoficial das provas e comentarão o tema da redação. O objetivo é ajudar os candidatos a compreenderem o nível de dificuldade do exame e oferecer análises sobre os conteúdos cobrados.

