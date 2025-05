A- A+

Manifestação Caminhada contra a exploração sexual infantojuvenil acontece nesta quarta (28), no Centro do Recife Em 2024, foram registradas 11.692 denúncias de violência sexual contra a população infantojuvenil no Brasil

A Rede de Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes em Pernambuco realiza, nesta quarta-feira (28), a partir das 14h, uma caminhada em alusão ao Dia 18 de maio - Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Contra Crianças e Adolescentes.

Com o tema "Exploração sexual existe, proteja crianças e adolescentes. Faça parte dessa luta! DENUNCIE, Disque 100", a ação contará com a presença de profissionais, técnicos e público das instituições que compõem a Rede de Enfrentamento, tendo como início do percurso o Parque 13 de maio e o encerramento no Pátio do Carmo, no Centro do Recife.

As atividades em alusão ao dia 18 de maio de 2025 têm por objetivo chamar a atenção para os casos de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes no estado e sensibilizar o governo e a sociedade sobre a importância de conhecer e denunciar esta violência.

Em 2024, foram registradas 11.692 denúncias de violência sexual contra a população infantojuvenil no Brasil, e estima-se que 320 crianças e adolescentes sejam vítimas de exploração sexual a cada 24 horas.

Em Pernambuco, o levantamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF) identificou 812 pontos de risco para exploração sexual infantojuvenil, especialmente em locais como bares e postos de combustíveis.

A Rede alerta que, além da alta incidência, muitos casos ainda são subnotificados, e reforça a necessidade de atenção aos sinais e da denúncia como ferramenta essencial para interromper o ciclo de violência e garantir proteção às vítimas.

Um dos grandes desafios do enfrentamento também é a cultura do silêncio e a tolerância social diante dos abusos que acontecem no ambiente doméstico. A Rede alerta que, na maioria dos casos, há uma culpabilização da vítima e uma conivência de quem deveria defender e proteger as crianças e os adolescentes.



Serviço

Ato público da Rede de Enfrentamento

Data: 28 de maio de 2022

Concentração: 14h

Local: Parque 13 de maio



