Neste domingo (10), acontece a 6ª edição da Caminhada pelo Fim da Violência Contra Mulheres e Meninas em Boa Viagem, Zona Sul do Recife. O evento tem concentração na Praça de Boa Viagem, às 9h. A ação é realizada pelo Grupo Mulheres do Brasil/ núcleo Recife com a proposta de chamar a atenção da sociedade para o assunto e sensibilizar toda a população pela importância do combate e eliminação de todos os tipos de violência.

O percurso, que vai até o Posto 7, conta com dois trios elétricos para animar os participantes. A música fica por conta do Grupo Cultural Boi de Mainha, Bacamarteiros e Cirandeiras de Abreu e Lima. Além deles, estão presentes Almir Rouche, Ângelo Gabriel, Bárbara Ayres, Cristina Amaral, Cylene Araújo, Ed Carlos, Edilsa Aires, Hugo Esteves, Kelly Rosa, Mima Barci, Nena Queiroga e Pedro Kauan.

Coordenadora do projeto, Claudia Molinna enfatiza que é preciso a participação de todos nessa luta, “que é não apenas de mulheres, mas de toda a sociedade”. Ela ressalta que não basta dizer que é contra a violência.

"A gente precisa ter um posicionamento firme nesse assunto, entender do que se trata e da importância de falar sobre isso o tempo todo", diz.

A caminhada é aberta ao público, mas, para aqueles interessados em adquirir a camisa do evento, as peças estão à venda nas lojas Via Sol em Boa Viagem e no Shopping Boa Vista. Para outras informações, basta acessar o site do grupo.

