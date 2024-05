Caminhada de Enfrentamento à Violência Sexual é adiada para o dia 21 de maio

A- A+

A Caminhada de Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes, marcada para acontecer nesta sexta-feira (17), precisou ser adiada em razão das chuvas que atingem a capital pernambucana.

Partindo do Pátio do Carmo, no Centro do Recife, a campanha será realizada na próxima terça-feira (21), às 15h. Promovida pela Rede de Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes do Estado de Pernambuco, a ação visa alertar e mobilizar a sociedade para proteger crianças e adolescentes das crescentes ameaças do mundo virtual.

“Sabemos dos impactos e lamentamos muito por isso. Contudo não podemos sair às ruas com crianças e adolescentes debaixo de chuvas. Sobretudo com os problemas de infraestrutura que a cidade apresenta durante os períodos de chuvas, deslocamento, falta de energia, alagamento. Contamos com a compreensão de todes e esperamos vocês na nova data”, informa Rosana França, coordenadora da Rede.

O impacto do tema na sociedade

Na internet, crianças e adolescentes são abordados diariamente nas redes sociais com propostas que envolvem a troca de fotos e vídeos por dinheiro, fama ou outros favores — evidenciando a necessidade de uma maior conscientização e prevenção.

Segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em 2023 foram registradas 39.357 denúncias de abuso e exploração sexual, com 42.031 violações. A Rede de Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes de Pernambuco reforça a importância de ações como essa para sensibilizar a sociedade.

