SÃO JOÃO Caminhada de fé: católicos realizam procissão do Morro da Conceição até Sítio Trindade Ao todo, 19 agremiações foram reunidas no desfile religioso

Fiéis católicos de 19 agremiações se encontraram no Morro da Conceição, no fim da tarde desta quinta-feira (22), para seguirem em procissão até o Sítio Trindade, no bairro de Casa Amarela, Zona Norte do Recife.

O evento religioso celebra os santos católicos deste período do ano, como São João, São José, Santo Antônio e São Pedro. A procissão acontece ao som de orquestras e forró.

Antes dela, as bandeiras das 19 agremiações foram abençoadas no Santuário que fica no Morro da Conceição. Também aconteceu um abraço conjunto à imagem de Nossa Senhora, na frente do templo.

O padre Emerson Borges foi o celebrante da benção às bandeiras. Ele classificou o momento como responsável pela abertura da festa na cidade.

“É uma tradição de todos os anos. Abençoar a trajetória de todos os festejos juninos é como se fosse oficializar o São João do Recife. É um momento de oração para confirmar a tradição das festas juninas”, disse.

Ele ainda exaltou a força da época junina na região Nordeste do Brasil, sobretudo para os católicos. “Além das festividades e dessa alegria, o período junino, principalmente no Nordeste, é de manifestação de cultura popular. Para os católicos, há ainda a profundidade da fé e essa demonstração é muito forte”, complementou o pároco.

Diácono responsável pelo Santuário, José Renato da Silva reforçou a ligação entre a festa e a fé. “Passando pela tradição católica, é algo que o povo cultiva na sua vida, dando reverência aos santos juninos, saindo do imaginário popular e fazendo parte da vida daquelas pessoas que se prepararam durante todo o ano para este momento”, afirmou.

Entre esse grupo de fiéis preparados, estava a jovem Emilly Maria da Silva, de 17 anos. Ela representou a agremiação de Sant’Ana, do bairro de Água Fria.

Emilly se disse honrada por ter sido a escolhida do grupo para erguer a bandeira.

“Poder fazer parte disso é uma honra enorme. Eu sou devota também de Nossa Senhora e é um prazer. É uma responsabilidade e tanta”, celebrou, emocionada.

Além disso, ela também assumiu outro papel: perpetuar a tradição para as próximas gerações. “Eu estou dando continuidade a essa cultura tão bonita. Se não for os jovens, essa cultura tão linda vai ser deixada. Eu estou aqui tentando resgatar isso”, revelou.

Do outro lado, quem já realiza a tarefa de dar continuidade ao movimento de benção às bandeiras, há cinco anos, é Maria Aparecida Pires, de 61, que atua como presidente do Bloco Flor do Tamarindo, de Carpina.

“Estar aqui aos pés de Nossa Senhora é muito importante, principalmente para agradecer que estamos ressurgindo e trazendo a nossa cultura. É uma bênção e é muito emocionante também, porque mistura a harmonia da religiosidade e da cultura popular”, afirmou.

Abaixo, confira a lista das 19 bandeiras abençoadas:

Bandeira de São João da Várzea | Bandeira de São João Deveras | Bandeira de São João Bacnaré | Bandeira de São João de Água Fria | Bandeira de São Pedro de Brasília Teimosa | Bandeira de São João do Bonde | Bandeira São João da Carroça do Bonde | Bandeira de São João do Arraial | Bandeira de São João do Eu Quero Mais | Bandeira Bloco das Ilusões | Bandeira de São João Cordas e Retalhos | Bandeira de São João Compositores e Foliões | Bandeira Nossa Senhora de Santana | Bandeira Acordaí João UR-3 Ibura | Bandeira de São João Utopia e Paixão do Morro da Conceição | Bandeira de São João Luz do Amanhecer | Bandeira de São João Viver a Vida da Terceira Idade | Bandeira Santo Antônio de Água Fria | Bandeira dos Santos Juninos Damas e Valetes de Olinda

