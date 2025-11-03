Seg, 03 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda03/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Pernambuco

Caminhada de Terreiros de Pernambuco percorre ruas do Bairro do Recife

Com o tema "Contra o Racismo e pela Defesa da Soberania Nacional", grupo prestou homenagem a diversas lideranças religiosas do estado

Reportar Erro
Caminhada de Terreiros de PernambucoCaminhada de Terreiros de Pernambuco - Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Com o tema “Contra o Racismo e pela Defesa da Soberania Nacional”, a Caminhada de Terreiros de Pernambuco percorreu o Bairro do Recife para reforçar a importãncia do debate em torno da intolerância religiosa na capital pernambucana. 

O cortejo seguiu do Marco Zero até a Avenida Dantas Barreto. Após a caminhada, a multidão se concentra novamente no Pátio de São Pedro, para a Grande Roda de Jurema, realizada das 19h até as 22h.

Este ano, o evento presta homenagem a diversas lideranças religiosas de Pernambuco e de outros estados, como a Yalorixá do Terreiro das Palmeiras, Tatiane Pereira, e a Yalorixá do Terreiro da comunidade do Bode, Mãe Maria de Quixaba de Oxum.

Leia também

• Prefeitura do Recife abre 224 vagas em cursos e oficinas gratuitos no Centro Marta Almeida

• Neoenergia lança campanha para regularizar uso de postes por empresas de telecomunicações

• Greve do Metrô: "Atitude arbitrária", diz presidente do Sindmetro-PE após ser preso em ato

Reportar Erro

Veja também

Newsletter