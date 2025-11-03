Pernambuco
Caminhada de Terreiros de Pernambuco percorre ruas do Bairro do Recife
Com o tema "Contra o Racismo e pela Defesa da Soberania Nacional", grupo prestou homenagem a diversas lideranças religiosas do estado
Com o tema “Contra o Racismo e pela Defesa da Soberania Nacional”, a Caminhada de Terreiros de Pernambuco percorreu o Bairro do Recife para reforçar a importãncia do debate em torno da intolerância religiosa na capital pernambucana.
O cortejo seguiu do Marco Zero até a Avenida Dantas Barreto. Após a caminhada, a multidão se concentra novamente no Pátio de São Pedro, para a Grande Roda de Jurema, realizada das 19h até as 22h.
Este ano, o evento presta homenagem a diversas lideranças religiosas de Pernambuco e de outros estados, como a Yalorixá do Terreiro das Palmeiras, Tatiane Pereira, e a Yalorixá do Terreiro da comunidade do Bode, Mãe Maria de Quixaba de Oxum.