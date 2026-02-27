Sex, 27 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta27/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Pernambuco

Caminhada do Dia Internacional da Mulher ocupa as ruas do Cabo de Santo Agostinho no dia 10 de março

Evento na cidade da Região Metropolitana do Recife chega a 42ª edição e reforça pautas do movimento feminista

Reportar Erro
Tradicional caminhada do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, celebra direitos e conquistas das mulheresTradicional caminhada do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, celebra direitos e conquistas das mulheres - Foto: Marcelo Ferreira

Em meio à aproximação do Dia Internacional da Mulher no dia 8 de março, o município do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, recebe a tradicional Caminhada do Cabo de Santo Agostinho no dia 10 de março.

Com o slogan “Uma vida sem violência: direitos e justiça para mulheres e meninas”, a 42ª edição do evento ocupará as ruas da cidade, reforçando pautas históricas do movimento feminista.

A concentração da caminhada terá início às 15h, na Praça do Jacaré, no centro da cidade, seguindo pelas principais ruas do Cabo até a Praça da Estação. 

Leia também

• Estrada fechada e cidade sem energia: fortes chuvas provocam danos em Jucati, Jupi e Calçado

• Mães de Pernambuco disponibiliza 1.773 vagas em novo ciclo de confirmações do programa

• Pernambucana é a primeira mulher indicada ao quadro de generais do Exército

O evento tem o objetivo de reunir mais de 1.500 mulheres para celebrar os direitos e conquistas, exigindo o fim das diversas violências de gênero.

O ato é promovido pela ONG feminista Centro das Mulheres do Cabo (CMC), que atua há mais de quatro décadas na defesa dos direitos fundamentais de mulheres e meninas pernambucanas, em parceria com as associações de moradores, movimento de mulheres e a Prefeitura do munícipio.

A caminhada também contará com caravanas de cidades vizinhas, fortalecendo a luta por igualdade de gênero e justiça social.

A coordenadora-geral do CMC, Izabel Santos, destacou a importância do 8 de Março como uma data emblemática em todo o mundo.

“Todos os anos estamos nas ruas, avenidas e espaços públicos exigindo direitos básicos que nos custam caro, como o fim da escala 6x1, o enfrentamento ao feminicídio e às diversas formas de violência, a garantia do aborto legal, além da paridade das mulheres nos espaços de decisão e de poder”, afirmou.

Neste ano, como parte das mobilizações da data nas comunidades do município, participantes das rodas de diálogo estão elaborando um documento com propostas de políticas públicas.

O material será entregue aos pré-candidatos e candidatas, com reivindicações para melhorias na segurança pública, saúde, ampliação do número de creches, melhoria da iluminação pública e o retorno do transporte para as comunidades da Cohab, Bairro São Francisco, Garapu e Vila Claudete, entre outras demandas.

Com informações da assessoria.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter