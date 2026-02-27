A- A+

Pernambuco Caminhada do Dia Internacional da Mulher ocupa as ruas do Cabo de Santo Agostinho no dia 10 de março Evento na cidade da Região Metropolitana do Recife chega a 42ª edição e reforça pautas do movimento feminista

Em meio à aproximação do Dia Internacional da Mulher no dia 8 de março, o município do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, recebe a tradicional Caminhada do Cabo de Santo Agostinho no dia 10 de março.



Com o slogan “Uma vida sem violência: direitos e justiça para mulheres e meninas”, a 42ª edição do evento ocupará as ruas da cidade, reforçando pautas históricas do movimento feminista.

A concentração da caminhada terá início às 15h, na Praça do Jacaré, no centro da cidade, seguindo pelas principais ruas do Cabo até a Praça da Estação.

O evento tem o objetivo de reunir mais de 1.500 mulheres para celebrar os direitos e conquistas, exigindo o fim das diversas violências de gênero.

O ato é promovido pela ONG feminista Centro das Mulheres do Cabo (CMC), que atua há mais de quatro décadas na defesa dos direitos fundamentais de mulheres e meninas pernambucanas, em parceria com as associações de moradores, movimento de mulheres e a Prefeitura do munícipio.

A caminhada também contará com caravanas de cidades vizinhas, fortalecendo a luta por igualdade de gênero e justiça social.

A coordenadora-geral do CMC, Izabel Santos, destacou a importância do 8 de Março como uma data emblemática em todo o mundo.

“Todos os anos estamos nas ruas, avenidas e espaços públicos exigindo direitos básicos que nos custam caro, como o fim da escala 6x1, o enfrentamento ao feminicídio e às diversas formas de violência, a garantia do aborto legal, além da paridade das mulheres nos espaços de decisão e de poder”, afirmou.

Neste ano, como parte das mobilizações da data nas comunidades do município, participantes das rodas de diálogo estão elaborando um documento com propostas de políticas públicas.

O material será entregue aos pré-candidatos e candidatas, com reivindicações para melhorias na segurança pública, saúde, ampliação do número de creches, melhoria da iluminação pública e o retorno do transporte para as comunidades da Cohab, Bairro São Francisco, Garapu e Vila Claudete, entre outras demandas.



Com informações da assessoria.

