DIA INTERNACIONAL DA MULHER Caminhada do Dia Internacional da Mulher reivindica direitos e igualdade no Cabo; veja detalhes A manifestação é realizada pelo Centro das Mulheres do Cabo; concentração será na Praça do Jacaré, no centro da cidade

A cidade do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, receberá, na próxima terça-feira, dia 11 de março, a tradicional Caminhada do Dia Internacional da Mulher, organizada pelo Centro das Mulheres do Cabo (CMC).

O evento, que ocorre anualmente, reúne centenas de participantes para debater questões como equidade de gênero, combate ao machismo, racismo e violência contra a mulher.

A caminhada terá início às 15h, com concentração na Praça do Jacaré, no centro da cidade. O percurso seguirá pelas principais ruas até a Praça da Estação.

A novidade deste ano será a estreia da Batucada Feminista do CMC, formada por 15 jovens do projeto Novas Pérolas, sob orientação da mestra Lua. Um trio elétrico e uma orquestra também farão parte do ato.

A coordenadora-geral do CMC, Izabel Santos, destacou a importância da manifestação.

"Todos os anos, vamos para as ruas exigir um mundo mais justo e melhor para todas as mulheres e meninas. Além disso, refletimos as condições de saúde, educação, emprego, segurança, renda, trabalho, e em todos os âmbitos de uma vida mais digna para todas nós, porque acreditamos que um mundo melhor se faz com igualdade de gênero e de direitos”, afirmou.

No ano passado, a caminhada celebrou os 40 anos do CMC, reunindo mais de 2 mil pessoas. A organização é uma das pioneiras na luta pelos direitos das mulheres na cidade e na Região da Mata Sul. O evento conta com o apoio da Prefeitura do Cabo, por meio da Secretaria da Mulher.

Serviço:

Caminhada do Dia Internacional da Mulher do Cabo

Data: 11 de Março, terça-feira

Horário: 15h

Local: Concentração na Praça do Jacaré, em frente à Secretaria de Assistência Social, Mulher e Direitos Humanos, no Centro da cidade.

