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Mata Norte Caminhada do Direito e Proteção à Pessoa Idosa ocorre em Glória do Goitá nesta terça-feira (30) Ação integra o Junho Violeta da ONG Giral e reforça o cuidado com a saúde, bem-estar, convivência e proteção da população idosa

A ONG Giral realiza a II Caminhada do Direito e Proteção à Pessoa Idosa, em Glória do Goitá, na Mata Norte de Pernambuco, nesta terça-feira (30).

A atividade integra o conjunto de ações promovidas pela instituição ao longo do Junho Violeta, mês dedicado à conscientização e ao enfrentamento da violência contra os idosos.

Durante todo o período, a Giral vem realizando atividades educativas, rodas de diálogo, oficinas, ações de cuidado, escuta, saúde, bem-estar e fortalecimento da rede de proteção.

A caminhada terá concentração na sede da ONG Giral, a partir das 15h, com saída prevista às 16h, em direção à Academia das Cidades, no centro da cidade.

A iniciativa tem o objetivo de estimular a qualidade de vida, a prática esportiva, a saúde, o bem-estar e a convivência social entre os idosos atendidos pelos projetos Vida Feliz e Sonhos Não Envelhecem.

A expectativa é reunir cerca de 180 pessoas, entre idosos atendidos pela instituição, equipe técnica, parceiros e representantes de organizações do município.

A ação conta com o apoio do Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Glória do Goitá e será encerrada com um momento de dança, reforçando a importância do movimento, da alegria, da socialização e do envelhecimento ativo.

Segundo Robervânia Costa, coordenadora dos projetos Vida Feliz e Sonhos Não Envelhecem, a caminhada simboliza o compromisso permanente da Giral com a dignidade da pessoa idosa.

“Quando colocamos nossos idosos em movimento, estamos falando de saúde, mas também de pertencimento, autoestima e proteção. A caminhada é uma forma de dizer que envelhecer com dignidade é um direito e a pessoa idosa precisa ser vista, ouvida, respeitada e incluída na vida da comunidade”, destaca.

Para o presidente da ONG Giral, Leonildo Moura, a mobilização também reforça a necessidade de ampliar o olhar sobre o envelhecimento, especialmente em municípios onde muitos idosos ainda enfrentam isolamento social, falta de acesso a serviços e situações de vulnerabilidade.

Ao longo do Junho Violeta, a Giral inaugurou a Sala de Saúde e Bem-Estar da Pessoa Idosa, lançou a Ouvidoria da Pessoa Idosa e apresentou a Campanha Educativa de Enfrentamento à Violência Contra a Pessoa Idosa.

As iniciativas integram o trabalho desenvolvido pela instituição por meio dos projetos Vida Feliz e Sonhos Não Envelhecem, que acompanham quase 300 idosos em ações permanentes de convivência, cidadania, cultura, cuidado, escuta e fortalecimento de vínculos comunitários.

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