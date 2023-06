A- A+

São João Caminhada do Forró arrasta centenas de pessoas pelo Bairro do Recife O desfile deste ano homenageia a cantora Irah Caldeira e a jornalista Jô Mazarollo

A chuva deu uma trégua e o forró voltou a tomar conta das ruas do Bairro do Recife. No início da noite desta quinta-feira (15), a tradicional Caminhada do Forró arrastou centenas de pessoas da rua da Moeda à Praça do Arsenal, onde acontecem outras apresentações musicais.

O desfile, que chega à sua 18ª edição, foi realizado, no ano passado, no Sítio Trindade, em Casa Amarela, Zona Norte do Recife. O desfile deste ano homenageia a cantora Irah Caldeira, que participou de todas as edições da Caminhada, e a jornalista Jô Mazarollo.

No palco montado na Praça do Arsenal, para onde os forrozeiros que acompanharam a caminhada se destinaram, Cezzinha, Beto Hortis e Karol Maciel abrem a programação às 20h30 com uma sinfonia de sanfonas. Depois, se apresentam, em duplas, Terezinha do Acordeon e Larissa Lisboa; Petrúcio Amorim e o cantor Martins; André Macambira e Thalita Acioly; além de Josildo Sá e Juba.

A noite ainda conta com uma apresentação de Anastácia, que divide o palco com o cantor Almério.

Ainda no Arsenal, Rogério Rangel, Pecinho Amorim e Daniel Gonzaga – filho de Gonzaguinha e neto de Luiz Gonzaga – se apresentam no palco

Veja também

Coreia do Norte EUA, Coreia do Sul e Japão condenam disparos de mísseis norte-coreanos