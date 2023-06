A- A+

SÃO JOÃO Caminhada do Forró de Arcoverde contou com ações educativas do Detran-PE para segurança no trânsito O evento arrastou cerca de 30 mil pessoas pelas ruas

Como parte dos festejos de São João, a tradicional Caminhada do Forró de Arcoverde, no Sertão do estado, contou com participação do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PE) neste ano. Realizado no sábado (24), o evento arrastou cerca de 30 mil pessoas pelas ruas e a ação educativa buscava promover instruções para segurança no trânsito, assim como serviços para a população.

Como parte da medida, foi distribuído material informativo com participação da trupe de palhaços "Turma do Fom-Fom", que reforça as boas práticas no trânsito. O grupo seguiu o trajeto levando orientações sobre comportamento seguro nas estradas e cuidados necessários na condução de veículos.

Além disso, parte da programação foi também dedicada às crianças, com atividades educativas no Polo Infantil, como jogos interativos e quebra-cabeças, assim como a brincadeira com os palhaços sempre aprendendo algo sobre trânsito.

Para os adultos, foram realizadas ações na área externa, com destaque para os perigos da alcoolemia. Assim, foram utilizados óculos que simulam a embriaguez - peça que mostra a vista turva, desequilíbrio e perda das percepções de lateralidade e profundidade. Houve ainda a participação de membros da Operação Lei Seca (OLS) e da Autarquia de Trânsito e Transporte de Arcoverde (Arcotrans).

Além das ações educativas, o Detran Itinerante, veículo equipado para atendimento externo, esteve disponível com oferta de vários serviços para os frequentadores da festa, como consulta da pontuação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), acompanhamento de andamento de processos, abertura de protocolos, entre outros.



