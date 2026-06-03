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São João 2026

Caminhada do Forró transforma Bairro do Recife em arraial ao ar livre; confira atrações

Evento na próxima quinta-feira (11) terá palco na Praça do Arsenal com mais de 13 atrações como Josildo Sá, Cristina Amaral, Silvério Pessoa e Geraldinho Lins

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Caminhada do Forró deve reunir cerca de 20 mil pessoas nas ruas do Bairro do RecifeCaminhada do Forró deve reunir cerca de 20 mil pessoas nas ruas do Bairro do Recife - Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

A Caminhada do Forró transforma o Bairro do Recife, na área central da capital pernambucana, em um arraial ao ar livre na próxima quinta-feira (11). O objetivo da festa é incentivar a tradição junina.

Com concentração na rua da Moeda marcada para 18h, a expectativa é de que cerca de 20 mil pessoas compareçam ao evento que chega a sua 21ª edição com música e dança.

No mini-trio, que promove o arrasta-pé, o som fica por conta da banda Chinelo Rasgado e participações de diversos artistas como Irah Caldeira, Roberto Cruz, Bárbara Ayres, Marcelo Rossiter, Larissa Lisboa, Kelly Rosa e Ed Carlos.

A partir das 19h, a Caminhada do Forró partirá em direção à Praça do Arsenal, que será palco de um grande show com mais de 13 atrações.

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O percurso passará pelas ruas Mariz e Barros, Apolo, Barbosa Lima e Bom Jesus até chegar a Praça do Arsenal.

Sanfônica de Mulheres abre shows do palco
Nesta edição, a produtora da Caminhada do Forró, Natália Reis, decidiu homenagear “as mulheres forrozeiras” que são as cantoras, sanfoneiras, zabumbeiras, pandeiristas e triangueiras que seguram firme a bandeira dos festejos juninos.

O ponto alto da homenagem será a abertura dos shows com uma Orquestra Sanfônica formada por Terezinha do Acordeon, Karol Maciel, Flávia Soares, Nilva do Acordeon e Verônica Sanfoneira. A orquestra ainda contará com a força de 17 triângulos tocados por mulheres.

A festa continua com apresentações de Josildo Sá, Cristina Amaral, Cezzinha, Silvério Pessoa, Geraldinho Lins, Nádia Maia, Rogério Rangel, Pecinho, Juba, Joyce Alane, Liv Moraes e André Macambira.

A produção da Caminhada promete uma grande novidade para esse ano e só será revelada no dia da festa.

“Tenho certeza que nosso público vai amar, mas é segredo guardado a sete chaves e que só será revelado no dia 11 de junho, no início do evento", afirma Natália Reis. 

Serviço
Caminhada do Forró
Data: 11 de junho (quinta-feira), a partir das 18h
Concentração: Rua da Moeda - Bairro do Recife
Percurso: Ruas Mariz e Barros, Apolo, Barbosa Lima, Bom Jesus até a Praça do Arsenal

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