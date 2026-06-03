Caminhada do Forró transforma Bairro do Recife em arraial ao ar livre; confira atrações
Evento na próxima quinta-feira (11) terá palco na Praça do Arsenal com mais de 13 atrações como Josildo Sá, Cristina Amaral, Silvério Pessoa e Geraldinho Lins
A Caminhada do Forró transforma o Bairro do Recife, na área central da capital pernambucana, em um arraial ao ar livre na próxima quinta-feira (11). O objetivo da festa é incentivar a tradição junina.
Com concentração na rua da Moeda marcada para 18h, a expectativa é de que cerca de 20 mil pessoas compareçam ao evento que chega a sua 21ª edição com música e dança.
No mini-trio, que promove o arrasta-pé, o som fica por conta da banda Chinelo Rasgado e participações de diversos artistas como Irah Caldeira, Roberto Cruz, Bárbara Ayres, Marcelo Rossiter, Larissa Lisboa, Kelly Rosa e Ed Carlos.
A partir das 19h, a Caminhada do Forró partirá em direção à Praça do Arsenal, que será palco de um grande show com mais de 13 atrações.
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O percurso passará pelas ruas Mariz e Barros, Apolo, Barbosa Lima e Bom Jesus até chegar a Praça do Arsenal.
Sanfônica de Mulheres abre shows do palco
Nesta edição, a produtora da Caminhada do Forró, Natália Reis, decidiu homenagear “as mulheres forrozeiras” que são as cantoras, sanfoneiras, zabumbeiras, pandeiristas e triangueiras que seguram firme a bandeira dos festejos juninos.
O ponto alto da homenagem será a abertura dos shows com uma Orquestra Sanfônica formada por Terezinha do Acordeon, Karol Maciel, Flávia Soares, Nilva do Acordeon e Verônica Sanfoneira. A orquestra ainda contará com a força de 17 triângulos tocados por mulheres.
A festa continua com apresentações de Josildo Sá, Cristina Amaral, Cezzinha, Silvério Pessoa, Geraldinho Lins, Nádia Maia, Rogério Rangel, Pecinho, Juba, Joyce Alane, Liv Moraes e André Macambira.
A produção da Caminhada promete uma grande novidade para esse ano e só será revelada no dia da festa.
“Tenho certeza que nosso público vai amar, mas é segredo guardado a sete chaves e que só será revelado no dia 11 de junho, no início do evento", afirma Natália Reis.
Serviço
Caminhada do Forró
Data: 11 de junho (quinta-feira), a partir das 18h
Concentração: Rua da Moeda - Bairro do Recife
Percurso: Ruas Mariz e Barros, Apolo, Barbosa Lima, Bom Jesus até a Praça do Arsenal