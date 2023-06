A- A+

SÃO JOÃO 2023 Caminhada do Forró volta ao Bairro do Recife nesta quinta (15); veja programação e atrações O evento passou por um intervalo durante a pandemia e, no ano passado, foi realizado no Sítio da Trindade

A Caminhada do Forró, desfile tradicional pelas ruas da capital pernambucana, retornará ao Bairro do Recife, área central, nesta quinta-feira (15). O evento passou por um intervalo durante a pandemia de Covid-19 e, em 2022, foi realizado no Sítio da Trindade, no bairro de Casa Amarela, na Zona Norte.

Em 2023, o desfile chega à sua 18ª edição. A concentração para o evento será feita na Rua da Moeda a partir das 17h e, somente às 19h, os forrozeiros iniciarão o trajeto para a Praça do Arsenal, que possui previsão para início dos shows a partir 20h30.

A Caminhada do Forró é um evento tradicional das comemorações do São João do Recife. Historicamente o público participa fantasiado, dançando, cantando e aproveitando muito a festa.

Atrações musicais

Petrúcio Amorim, cantor e compositor, será uma as atrações do evento. Foto: Isnaldo Lins/Divulgação/PCR

O palco da Praça do Arsenal receberá grandes nomes da música regional. A abertura ficará por conta de Cezzinha, Beto Hortis e Karol Maciel, que prometem fazer uma homenagem à sanfona nordestina.

Logo após, será a vez de Terezinha do Acordeon receber Larissa Lisboa para comandar o palco. Petrúcio Amorim também participará da festa, desta vez em parceria com Martins. Dando continuidade, o público poderá prestigiar ainda a dupla André Macambira e Thalita Acioly, além de Josildo Sá convidando Juba, filho de Alceu Valença.

O encerramento também promete muita emoção. Rogério Rangel, cantor e compositor, será seguido no palco por Pecinho Amorim e Daniel Gonzaga, filho do eterno Gonzaguinha e neto de Luiz Gonzaga. Além disso, Anastácia, viúva de Dominguinhos, dividirá o palco com Almério.

Homenagem à Irah Caldeira e Jô Mazarollo

Irah Caldeira e Jô Mazarollo. Foto: Divulgação

A 18ª Caminhada do Forró ainda irá homenagear um grande nome da música nordestina: Irah Caldeira. A cantora, que chegou ao Recife em 1998, participou de todas as edições do evento e a homenagem visa celebrar sua carreira.

Além da artista, a Caminhada do Forró homenageará também Jô Mazarollo, ex-diretora de jornalismo da Globo. Em junho de 2005, na primeira edição do evento, viu o desfile como uma ferramenta da cultura popular do Nordeste e o colocou na pauta do jornalismo nacional.



Confira a programação completa da Caminhada do Forró:

Dia: Quinta-feira, 15 de junho – 17h

Concentração (Rua da Moeda) – 17h

Saída para praça do Arsenal – 19h

Início shows praça do Arsenal – 20:30h

Atrações musicais

Praça do Arsenal - a partir das 20h30

Cezzinha;

Beto Hortis;

Karol Maciel;

Terezinha do Acordeon;

Larissa Lisboa;

Petrúcio Amorim;

Martins;

André Macambira e Thalita Acioly;

Josildo Sá;

Juba;

Anastácia;

Almério;

