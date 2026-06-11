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São João Caminhada do Forró agitou o Recife Antigo com homenagem às forrozeiras A 21ª edição aconteceu nesta quinta-feira (11) e já é um símbolo do São João do Recife

A 21ª edição da Caminhada do Forró encheu as ruas do Bairro do Recife, nesta quinta-feira (11), ao som de muita zabumba, triângulo e sanfona. Neste ano, o evento prestou homenagem às mulheres forrozeiras, que comandaram a festa desde a concentração até o palco montado na Praça do Arsenal. A festa destacou o protagonismo de cantoras, sanfoneiras, zabumbeiras e pandeiristas que ajudam a preservar e renovar a cultura popular nordestina.

O primeiro toque dos instrumentos aconteceu ainda no fim da tarde, na rua da Moeda. Um pouco depois das 19h, a Caminhada foi iniciada com a presença de um boneco gigante de Terezinha do Acordeon, uma surpresa em homenagem à cantora.

Boneco gigante de Terezinha do Arcodeon foi uma das atrações da Caminhada do Forró de 2026 - Foto: Vinícius Lins/Folha de Pernambuco

Visivelmente emocionada com o reconhecimento, Terezinha falou sobre o sentimento de ser homenageada e poder dividir o palco com a Orquestra Sanfônica ao lado de Karol Maciel, Flávia Soares, Nilva do Acordeon e Verônica Sanfoneira, outras talentosas artistas da nova geração. Essa foi a estreia da formação.

"Essa homenagem está sendo muito emocionante. A Caminhada do Forró é meu xodó, estou nesse evento desde o início. Estive presente em todas as 21 edições e, dessa vez, terei o prazer de abrir o palco com mulheres. Estou muito feliz, só tenho a agradecer a Deus por estar mais um ano aqui", celebrou Terezinha do Arcodeon.

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O encontro reuniu diferentes gerações de instrumentistas que construíram a trajetória no forró pernambucano, além de contar com a participação de 17 tocadoras de triângulo. Já no palco da Praça do Arsenal se apresentaram nomes como Josildo Sá, Cristina Amaral, Cezzinha, Silvério Pessoa, Geraldinho Lins, Nádia Maia, Rogério Rangel, Pecinho, Juba, Joyce Alane, Liv Moraes e André Macambira.

A 21ª Caminhada do Forró do Recife teve início na rua da Moeda, no Recife Antigo - Foto: Vinícius Lins/Folha de Pernambuco

A coordenadora da Caminhada do Forró, Nathália Reis, falou do desafio de realizar esse grande evento que arrasta uma verdadeira multidão, além de já ser um dos símbolos do início do São João do Recife.

"É um orgulho imenso ter essa festa há 21 anos. É um evento super difícil, uma organização que demanda muita coisa. Trabalhamos por isso por dois meses e, hoje, é o ponto final, mas que entrega uma festa muito linda aqui no nosso bairro do Recife Antigo", disse a coordenadora Nathália Reis.

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