Povos originários Caminhada do povo Xukuru, em Pesqueira, marca 26 anos do assassinato do Cacique Xicão Movimento na tarde desta segunda (20) encerra a 24ª Assembleia Xukuru do Ororubá

Uma caminhada na tarde desta segunda-feira (20) marca os 26 anos do assassinato de Francisco de Assis Araújo, o Cacique Xicão. Povos indígenas Xukuru saem da Serra de Ororubá, em Pesqueira, até o Centro da cidade, no Agreste pernambucano, onde realizam um ato público. O evento encerra a 24ª Assembleia Xukuru do Ororubá, que teve início na última sexta-feira (17), reunindo integrantes das 24 aldeias existentes no município.

O encontro deste ano tem como tema “Mandaru: Cultivando as raizes, preparando as novas gerações e lutando contra a criminalização”. São esperadas a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Bone de Sousa Silva Santos, conhecida como Sônia Guajajara, senadores, deputados federais, estaduais e outros líderes políticos. Também participam representantes dos povos de Alagoas, Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, além de estudantes universitários e movimentos sociais.

“Estamos discutindo o projeto de vida da nação Xukuru. É preciso que todos estejamos envolvidos nas discussões e que o nosso povo, das 24 aldeias, assuma o protagonismo da proteção, do cuidado, do zelo, da importância desse espaço físico, que a gente hoje ocupa, para as presentes e as futuras gerações”, afirma Marcos Luidson de Araújo, o cacique Marcos Xukuru, filho de Xicão e hoje secretário de Governo de Pesqueira.

A justiça climática é um dos temas em discussão, ainda mais agora com a tragédia enfrentada no Rio Grande do Sul. ”É preciso destacar a importância de todos nós na proteção ambiental, no cuidado com o meio ambiente, para que possamos garantir um ambiente saudável e evitar situações climáticas, como a que está acontecendo no Rio Grande do Sul”, reforça o Cacique Marquinhos, como é carinhosamente chamado.

Pesqueira é a cidade que tem o maior número de povos originários em Pernambuco e a sexta no Brasil. Dos 62.722 habitantes, segundo o censo do IBGE de 2022, 22.728 se declararam indígenas (36,24%).

“É importante que todos nós tenhamos condições de vivenciar e avaliar nossas ações, nossas atitudes em todos os aspectos para que possamos deixar esse legado e essa história e esse espaço físico bem cuidado, bem zelado para as futuras gerações”, ressalta o líder indígena.

O cacique foi eleito subjudice prefeito de Pesqueira em 2020, com 51% dos votos. Acusado de incendiar uma casa em 2003, acabou condenado pela Justiça Federal, em 2015, por crime contra o patrimônio privado, e não pôde assumir o cargo. Ele nega ter participado do ato. Recorreu da decisão, mas perdeu em todas as instâncias.

Nova eleição

Uma nova eleição aconteceu no município, no dia 30 de outubro de 2022, mesma data definida para o segundo turno de presidente da República e governadores. O presidente da Câmara de Vereadores, Sebastião Leite da Silva Neto, conhecido como Bal de Mimoso (Republicanos), que exercia o cargo interinamente, foi eleito com 21.853 mil votos ou 65% dos votos válidos, derrotando Doutor Peixoto (MDB), ficou em segundo lugar com 34,69% dos votos válidos.

