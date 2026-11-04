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Religião Caminhada dos Terreiros abre programação do mês da Consciência Negra Diversos sacerdotes e líderes espirituais de religiões de matriz africana marcaram presença no hall de entrada e no Salão Nobre do Tribunal

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Contra o racismo e em defesa da liberdade religiosa, a 20ª Caminhada dos Terreiros de Pernambuco foi realizada nesta quarta-feira (4), abrindo a programação do mês da Consciência Negra. A organização do evento foi da Rede de Articulação Caminhada dos Terreiros de Pernambuco (Rede ACPT).

A concentração da caminhada aconteceu na Praça da República, no bairro de Santo Antônio, área central do Recife. Antes de iniciar o percurso que passou pelo Palácio do Governo, Rua do Sol, Avenida Guararapes, Avenida Dantas Barreto, e Praça do Carmo, em frente ao Monumento a Zumbi dos Palmares, a manifestação religiosa foi recebida pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

Caminhada dos Terreiros de Pernambuco

A instituição recebeu o artefato Oxê de Xangó, uma homenagem da Rede de Terreiros de Pernambuco. Diversos sacerdotes e líderes espirituais de religiões de matriz africana marcaram presença no hall de entrada e no Salão Nobre do Tribunal.

Oxê de Xangô, orixá que simboliza a Justiça, foi entregue ao presidente do Tribunal, desembargador Francisco Bandeira de Mello, pela Mãe Elza de Yeomojá e pelo representante da rede de terreiros, Edson Axé.

Oxê de Xangô foi entregue ao TJPE

“Todo mundo de terreiro queria viver esse dia e muitos aqui viveram. Ele é pernambucano e está fincado dentro do Tribunal de Justiça de Pernambuco. É o rei da nossa família. Xangô representa a Justiça, não tolera mentiras. É a divindade da alegria, dos grandes festejos. Nosso povo está de parabéns. Resistimos e estamos há 20 anos com esse cortejo”, afirmou Mãe Elza.

A homenagem histórica contou com o apoio de representantes políticos, como o ex-candidato ao governo de Pernambuco Ivan Moraes e a deputada estadual Dani Portela (PT), além de lideranças e integrantes da comunidade das religiões de matriz africana no estado.

Novembro Negro

A ação fez parte da programação do Novembro Negro, com apoio da Prefeitura do Recife por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude (SDHJ), no mês destinado à promoção do enfrentamento ao racismo e às desigualdades sociais. Na manhã desta quarta ocorreu também a Caravana de Direitos nos Terreiros, realizada na Casa de Pai Amaury (Ilê Axé Oba Olufã), no bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife, oferecendo serviços de saúde como vacinação, auriculoterapia, orientação em saúde bucal e prevenção de ISTs.

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