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Religião Caminhada dos Terreiros ocupa o Centro do Recife em defesa da liberdade religiosa A edição reúne lideranças religiosas e percorre ruas do Centro nesta quarta-feira (04), com homenagem a Xangô no TJPE

Contra o racismo e em defesa da liberdade religiosa, a 20ª Caminhada dos Terreiros de Pernambuco será realizada nesta quarta-feira (4), abrindo a programação do mês da Consciência Negra. Com concentração na Praça da República, no bairro de Santo Antônio, às 13h, a manifestação tem saída prevista para as 15h. A organização é da Rede de Articulação Caminhada dos Terreiros de Pernambuco (Rede ACPT).

A tradicional manifestação religiosa luta pelo respeito à diversidade de crenças e pretende ocupar as ruas do Centro do Recife com fé e ancestralidade. Segundo a organização, o percurso inclui a Rua do Sol, a Avenida Guararapes e a Avenida Dantas Barreto, com encerramento na Praça do Carmo, em frente ao Monumento a Zumbi dos Palmares, ao som de cantos à Jurema Sagrada.

A novidade desta edição é a entronização do Oṣé Ṣangó no Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). Às 14h, representantes da rede de terreiros devem entregar ao Tribunal o machado (Oṣé) de Xangô (Ṣàngó), orixá associado à justiça.

A homenagem histórica contou com o apoio de representantes políticos, como o ex-candidato ao governo de Pernambuco Ivan Moraes e a deputada estadual Dani Portela (PT), além de lideranças e integrantes da comunidade das religiões de matriz africana no estado.

Serviço

20ª Caminhada dos Terreiros de Pernambuco

Onde: concentração na Praça da República, em frente ao TJPE.

Quando: quarta-feira (4), a partir das 13h, com saída às 15h.

Instagram: @caminhadadeterreiros

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