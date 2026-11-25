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PAULISTA Caminhada dos Terreiros reúne serviços gratuitos e feira de empreendedorismo em Paulista Décima nona edição do evento será realizada nesta sexta-feira (27), com atendimentos de saúde e assistência social

A 19ª Caminhada dos Terreiros de Paulista será realizada nesta sexta-feira (27), com concentração na Praça Agamenon Magalhães, no Centro do município. A programação começa às 8h e reúne serviços gratuitos de saúde e assistência social, feira de empreendedorismo e atividades ligadas ao Mês da Consciência Negra. A caminhada está prevista para as 16h.

O ato reúne representantes de religiões de matriz africana em defesa da liberdade religiosa e da valorização da ancestralidade.

Serviços

Entre os atendimentos disponíveis estão emissão de Registro Geral (RG), Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA), inscrição e atualização do Cadastro Único (CadÚnico) e solicitação da segunda via de registros civis.

Também serão oferecidos serviços vinculados ao Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif) e ao Programa Criança Feliz.

Na área de saúde, haverá exames de mamografia, das 8h às 16h, destinados a mulheres de 40 a 74 anos, com previsão de 80 atendimentos. Consultas com clínico geral serão realizadas das 8h às 12h, com 20 vagas.

A programação inclui ainda vacinação e testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites, das 14h às 16h. A população também poderá realizar aferição de pressão arterial e teste de glicemia, das 8h às 16h.

A agenda será acompanhada por uma feira de empreendedorismo voltada à economia criativa e solidária. A iniciativa é organizada pela Prefeitura do Paulista, em parceria com a Marcha de Oxalá e o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial e Combate ao Racismo.

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