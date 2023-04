A- A+

AUTISMO Caminhada em alusão ao Dia Mundial da Conscientização Sobre o Autismo toma as ruas de Boa Viagem Evento reuniu pessoas diagnosticadas com TEA, familiares e profissionais de saúde

Centenas de pessoas participaram de uma caminhada em alusão ao Dia Mundial da Conscientização Sobre o Autismo, celebrado neste domingo (2), na Avenida Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. O evento reuniu pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), familiares, profissionais de saúde e ativistas da causa.

A caminhada, em sua segunda edição, é uma iniciativa do grupo MobilizaTeaPE. De acordo com a coordenadora do movimento, Renata Menezes, a motivação maior da organização é a demanda pela inclusão das pessoas diagnosticadas com TEA. “É um evento para unir famílias, pais e toda a sociedade em prol dessa causa. Nossos filhos são cidadãos, têm direitos e têm condições de participar da sociedade como outras crianças. Nós queremos uma inclusão real. Eles são capazes de ir às escolas regulares, de crescer saudáveis, ir ao shopping, ao cinema e a qualquer lugar”, disse a coordenadora.

O ganho de visibilidade para a causa, segundo o psicólogo infantil Rodrigo Nery, é uma das principais chaves para a luta pela garantia dos direitos dessa população. “É importante dar voz e visibilidade às pessoas autistas e seus familiares. Nós, profissionais da saúde, devemos estar juntos nessa luta”, disse o psicólogo, que também chamou atenção para a importância das redes de cuidado que têm como alvos os pais, responsáveis e profissionais ligados à causa.

A cantora Dany Myler, uma das principais vozes do brega pernambucano, participou da caminhada. Mãe de Danilo, 7, Dany é militante da causa desde que descobriu, há cerca de quatro anos, que seu filho era autista. “É necessário trazer essa conscientização para a sociedade, para desmistificar muitas ideias relacionadas ao TEA e trazer essa mensagem de respeito, inclusão e aceitação”, afirmou a cantora.

“É preciso que as pessoas desenvolvam uma consciência sobre a convivência em grupo, sobre o desenvolvimento dessas pessoas para a vida adulta. Precisamos entender esse universo, por isso, momentos como esse [a caminhada] são necessários”, completou Dany Myler.



A cantora Dany Myler e o seu filho, Danilo | Foto: Paullo Almeida/Folha de Pernambuco

O evento contou, ainda, com a presença de mães e responsáveis de diversas cidades do interior pernambucano. Verônica Andrade, mãe do garoto Davi, 13, veio de Nazaré da Mata, na Mata Norte de Pernambuco, para participar da caminhada. Ela chamou atenção para urgências no reforço do atendimento em saúde especializado para as crianças com TEA fora da capital.

“Lá em Nazaré da Mata temos que lidar com a falta de médicos especialistas, como neurologistas. Queremos ter acesso a fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e outros profissionais que possam ajudar no tratamento de Davi e de outras crianças”, cobrou Verônica.

Conscientização a nível internacional

O Dia Mundial de Conscientização Sobre o Autismo é celebrado no dia 2 de abril desde 2007. O objetivo da data é trazer à tona as discussões sobre o que é o Transtorno do Espectro Autista (TEA), além de como identificar e tratar a condição. Ainda, são reforçadas as demandas pela inclusão social dos portadores do TEA.

Atualmente, não há uma estimativa exata de quantas pessoas foram diagnosticadas com TEA entre a população brasileira. Em 2022, o autismo foi colocado pela primeira vez no censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); a ideia é mapear quantos diagnosticados com TEA vivem no país. Os resultados da pesquisa ainda não foram divulgados.

