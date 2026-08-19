Caminhada em Paulista reforça combate à violência contra a mulher nesta sexta-feira (21)
Ação do Agosto Lilás reúne serviços gratuitos de saúde e orientação jurídica em Paratibe, com encerramento musical de Cristina Amaral e Nena Queiroga
Em alusão à campanha Agosto Lilás, Paulista recebe, nesta sexta-feira (21), uma caminhada voltada para a conscientização e enfrentamento da violência contra a mulher.
A concentração do evento está agendada para as 15h, no Campo do Mangueirão, no bairro de Paratibe.
A iniciativa é promovida pela ONG Instituto Maria Joana, em parceria com a Uninassau Paulista e a Secretaria da Mulher de Paulista.
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A programação conta com a oferta gratuita de serviços de saúde e cidadania à população. Alunos e profissionais da instituição de ensino realizarão atendimentos nas áreas de nutrição, com avaliação nutricional; fisioterapia, com sessões de liberação miofascial; e farmácia, oferecendo aferição de pressão arterial e teste de glicose.
Por meio do Núcleo de Práticas Jurídicas, também haverá a distribuição de cartilhas informativas detalhando os diferentes tipos de violência de gênero, os canais de denúncia e os direitos assegurados às vítimas.
Para a diretora da Uninassau Paulista, Sabrina Lacerda, a mobilização conjunta fortalece a rede de proteção.
“Esta ação representa um momento de conscientização e mobilização pelo fim da violência contra a mulher. Esperamos que esta iniciativa fortaleça a rede de informação e apoio, incentive denúncias e mostre às mulheres que elas não estão sozinhas”, afirmou.
A caminhada terá um trajeto de 1,5 quilômetro, com ponto final na nova sede do Instituto Maria Joana. Ao término do percurso, o público contará com apresentações culturais das cantoras Cristina Amaral e Nena Queiroga.
O presidente do instituto, Valdir Magno da Felicidade Júnior, destacou o início da 4ª Semana de Prevenção à Violência contra a Mulher.
"Neste ano, queremos ir além da conscientização. Queremos fortalecer o enfrentamento. Não podemos aceitar que mulheres continuem vivendo com medo, sofrendo agressões e tendo seus direitos violados. O silêncio não pode ser uma escolha quando existe violência. Essa caminhada será um grito de resistência", enfatizou.