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RECIFE Recife Cidade Parque promove caminhada gratuita neste domingo (29) Passeio em parceria com a La Ursa Tours terá percurso pelo entorno do Rio Capibaribe, com paradas no Jardim do Baobá e no Parque das Graças

O projeto Recife Cidade Parque promove uma caminhada por áreas verdes da capital pernambucana neste domingo (29), a partir das 7h30.

O percurso inclui o Cais da Vila Vintém, no bairro de Parnamirim, o Jardim do Baobá e o Parque das Graças, com atividades voltadas à observação da natureza e à discussão sobre a preservação dos espaços verdes da cidade. A inscrição é gratuita e deve ser feita pela plataforma Sympla.

Durante o caminho, pesquisadores do projeto Recife Cidade Parque vão apresentar informações sobre a fauna, a flora e as características geográficas da capital pernambucana. A programação também abordará a criação de parques com participação das comunidades e iniciativas para ampliar as áreas verdes da cidade.

“Será uma oportunidade para os caminhantes conhecerem mais sobre a natureza existente na cidade e os objetivos desse projeto tão importante para o Recife”, afirma o turismólogo Roderick Jordão, idealizador da La Ursa Tours.

A iniciativa é desenvolvida por meio de convênio entre a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e a prefeitura do Recife, em parceria com a agência La Ursa Tours.

Roteiro

A caminhada começa no Cais da Vila Vintém, onde o pesquisador Caio Albuquerque vai apresentar os objetivos do Recife Cidade Parque, que busca ampliar as áreas verdes e preparar a cidade para os efeitos das mudanças climáticas.

Na sequência, a pesquisadora Christina Araújo vai abordar as características que fazem do Recife uma "cidade anfíbia".

O grupo seguirá para o Jardim do Baobá, onde a pesquisadora Kyria Tsutsumi vai contar como o espaço, localizado às margens do Capibaribe, foi transformado em parque. Já Margareth Grillo apresentará aspectos da fauna e da flora presentes no entorno do rio.

No Parque das Graças, o integrante da Associação por Amor às Graças, Dida Maia, vai relatar a mobilização dos moradores contra a construção de uma pista de alta velocidade nas proximidades do Capibaribe e a reivindicação pela implantação de um parque na área.

O encerramento contará com uma apresentação do coordenador-geral do Recife Cidade Parque, Roberto Montezuma, sobre os desdobramentos da pesquisa.

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