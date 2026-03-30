Caminhadas pela inclusão de pessoas autistas ocorrem nesta semana na Região Metropolitana do Recife
Evento promovido pela Clínica Grupo Acolher será realizado em Jaboatão dos Guararapes e no Cabo de Santo Agostinho, em celebração ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo
Famílias, profissionais da saúde e a comunidade em geral se reúnem para participar das caminhadas de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), promovidas pela Clínica Grupo Acolher na Região Metropolitana do Recife na quarta (1º), em Jaboatão dos Guararapes, e na quinta-feira (2), no Cabo de Santo Agostinho. As inscrições gratuitas podem ser feitas no link disponível no Instagram.
A iniciativa faz parte das ações do Dia Mundial de Conscientização do Autismo, comemorado em 2 de abril, e tem como intuito expandir o debate público sobre o tema, combater o preconceito e reforçar a importância da inclusão das pessoas autistas em todos os espaços da sociedade.
“A caminhada tem como principal objetivo promover informação, conscientização e inclusão sobre o autismo. Queremos sensibilizar a sociedade sobre a importância do respeito às diferenças e dar visibilidade às pessoas autistas e às suas famílias”, destaca a CEO da clínica, Taísa Noronha.
A caminhada realizada no Cabo de Santo Agostinho ocorre pela terceira vez e já se tornou uma das principais ações locais de mobilização pela causa. Neste ano, a ação acontece também em Jaboatão dos Guararapes, ampliando o alcance da campanha e envolvendo novas comunidades.
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Durante os eventos, os participantes seguirão em caminhada pelas principais vias dos municípios até pontos públicos de convivência, onde haverá momentos de conscientização com falas sobre inclusão, respeito e acesso ao tratamento adequado.
As ações também contam com trenzinhos e atividades pensadas para garantir a participação das crianças com conforto e segurança. O evento é totalmente gratuito e aberto ao público.
“O autismo é um espectro e cada pessoa possui características e necessidades diferentes. Quanto mais a sociedade entende isso, mais preparada ela estará para construir ambientes acessíveis e respeitosos”, reforça Taísa.
A proposta é transformar o espaço público em um ambiente de informação, acolhimento e visibilidade para as famílias de pessoas autistas, reforçando a importância de políticas públicas, diagnóstico precoce e inclusão escolar efetiva.
Serviço:
Caminhada pela Conscientização do Autismo – Jaboatão dos Guararapes
- Local de saída: Clínica Grupo Acolher – Jaboatão Centro
- Endereço: Avenida Barão de Lucena, 423 - Centro
- Data: Quarta-feira, 1º de abril
- Concentração: 15h | Saída: 15h20
- Destino: Parque Jefferson de Freitas
Caminhada pela Conscientização do Autismo – Cabo de Santo Agostinho
- Local de saída: Clínica Acolher Cabo
- Endereço: Avenida Historiador Pereira da Costa, 841
- Data: Quinta-feira, 2 de abril
- Concentração: 15h | Saída: 15h20
- Destino: Estação Ferroviária do Cabo