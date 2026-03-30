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INCLUSÃO Caminhadas pela inclusão de pessoas autistas ocorrem nesta semana na Região Metropolitana do Recife Evento promovido pela Clínica Grupo Acolher será realizado em Jaboatão dos Guararapes e no Cabo de Santo Agostinho, em celebração ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo

Famílias, profissionais da saúde e a comunidade em geral se reúnem para participar das caminhadas de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), promovidas pela Clínica Grupo Acolher na Região Metropolitana do Recife na quarta (1º), em Jaboatão dos Guararapes, e na quinta-feira (2), no Cabo de Santo Agostinho. As inscrições gratuitas podem ser feitas no link disponível no Instagram.

A iniciativa faz parte das ações do Dia Mundial de Conscientização do Autismo, comemorado em 2 de abril, e tem como intuito expandir o debate público sobre o tema, combater o preconceito e reforçar a importância da inclusão das pessoas autistas em todos os espaços da sociedade.

“A caminhada tem como principal objetivo promover informação, conscientização e inclusão sobre o autismo. Queremos sensibilizar a sociedade sobre a importância do respeito às diferenças e dar visibilidade às pessoas autistas e às suas famílias”, destaca a CEO da clínica, Taísa Noronha.

A caminhada realizada no Cabo de Santo Agostinho ocorre pela terceira vez e já se tornou uma das principais ações locais de mobilização pela causa. Neste ano, a ação acontece também em Jaboatão dos Guararapes, ampliando o alcance da campanha e envolvendo novas comunidades.

Durante os eventos, os participantes seguirão em caminhada pelas principais vias dos municípios até pontos públicos de convivência, onde haverá momentos de conscientização com falas sobre inclusão, respeito e acesso ao tratamento adequado.

As ações também contam com trenzinhos e atividades pensadas para garantir a participação das crianças com conforto e segurança. O evento é totalmente gratuito e aberto ao público.

“O autismo é um espectro e cada pessoa possui características e necessidades diferentes. Quanto mais a sociedade entende isso, mais preparada ela estará para construir ambientes acessíveis e respeitosos”, reforça Taísa.

A proposta é transformar o espaço público em um ambiente de informação, acolhimento e visibilidade para as famílias de pessoas autistas, reforçando a importância de políticas públicas, diagnóstico precoce e inclusão escolar efetiva.

Serviço:

Caminhada pela Conscientização do Autismo – Jaboatão dos Guararapes

Local de saída: Clínica Grupo Acolher – Jaboatão Centro

Endereço: Avenida Barão de Lucena, 423 - Centro

Data: Quarta-feira, 1º de abril

Concentração: 15h | Saída: 15h20

Destino: Parque Jefferson de Freitas

Caminhada pela Conscientização do Autismo – Cabo de Santo Agostinho

Local de saída: Clínica Acolher Cabo

Endereço: Avenida Historiador Pereira da Costa, 841

Data: Quinta-feira, 2 de abril

Concentração: 15h | Saída: 15h20

Destino: Estação Ferroviária do Cabo

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