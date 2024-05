A- A+

CAMPANHA Caminhada no Recife reforça luta contra a violência sexual a crianças e adolescentes em Pernambuco A caminhada acontece na próxima sexta-feira (17), às 15h, partindo do Pátio do Carmo, no Centro do Recife

Na próxima sexta-feira (17), às 15h, acontece a Caminhada de Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes. Partindo do Pátio do Carmo, no Centro do Recife, o tema da campanha do ato deste ano é "Conexão com Proteção: Eduque, previna e proteja crianças e adolescentes da violência sexual na internet".

A campanha, promovida pela Rede de Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes do Estado de Pernambuco, busca alertar e mobilizar a sociedade para proteger crianças e adolescentes das crescentes ameaças digitais.

Na internet, crianças e adolescentes são abordados diariamente nas redes sociais com propostas que envolvem a troca de fotos e vídeos por dinheiro, fama ou outros favores — evidenciando a necessidade de uma maior conscientização e prevenção.

O ato contará com a participação de jovens das periferias da Região Metropolitana do Recife e defensores de direitos das crianças e adolescentes, com faixas e diversas manifestações culturais ao longo do percurso. Haverá, também, um microfone aberto para que participantes possam expressar suas falas e apoiar a causa.

Dados alarmantes e enfrentamento

Segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em 2023 foram registradas 39.357 denúncias de abuso e exploração sexual, com 42.031 violações. A Rede de Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes de Pernambuco reforça a importância de ações como essa para sensibilizar a sociedade.

"A caminhada é importante porque é um ato que mostra a mobilização da sociedade civil no enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. É um marco de união em prol desta luta que aglutina muitas instituições e pessoas que defendem no seu dia a dia o Estatuto da Criança do Adolescente," disse André Fidelis, coordenador da Rede.

18 de maio

O dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantojuvenil, instituído em 2000 pela Lei 9.970.

A data rememora um crime bárbaro ocorrido há 51 anos, no Espírito Santo, quando Araceli Cabrera, então com 8 anos, foi violentada e assassinada. Os responsáveis pelo crime nunca foram punidos.

