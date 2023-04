A- A+

Recife Caminhão arrasta fios e poste cai sobre homem no bairro da Várzea; estado de saúde da vítima é grave Segundo o HR, o homem chegou com quadro de politraumatismo

Um poste caiu sobre um homem de 45 anos na manhã desta quinta-feira (27), na comunidade da UR-7, no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife.



De acordo com a Neoenergia, um caminhão arrastou os fios de telefonia da rua Vertente dos Lírios e, com a tração, derrubou um poste de distribuição de energia elétrica.



No momento da queda, um homem foi atingido pela estrutura e teve fratura exposta na perna.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado às 9h07 e enviou ao local uma ambulância de suporte avançado e outra de suporte básico, além de uma motolância.



A vítima, que não teve o nome divulgado, foi encaminhada para o Hospital da Restauração, na área central do Recife. Segundo a unidade de saúde, o homem chegou com quadro de politraumatismo.



Ele foi levado para a sala vermelha da unidade de trauma do HR, com estado de saúde grave.

Devido ao acidente, o fornecimento de energia foi interrompido na área. Equipes da Neoenergia estão no local do acidente realizando a substituição do poste e a recomposição da rede elétrica.

"Por ser um serviço de alta complexidade, a previsão é que seja concluído no período da noite", informou a empresa.

