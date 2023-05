Caminhão atravessado na BR-101, em Itapissuma, bloqueia pista sentido Recife por quase três horas

A- A+

Um caminhão ficou atravessado na pista sentido Recife da BR-101, em Itapissuma, na Região Metropolitana do Recife, na manhã desta quarta-feira (17). Pista foi liberada por volta das 8h.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 5h30, no km 37 da rodovia. Ninguém ficou ferido.



O motorista perdeu o controle do veículo, que colidiu com a proteção metálica da pista e acabou atravessado na via sentido Recife.



Acidente aconteceu no km 37 da BR-101. Foto: Divulgação/PRF

Um guincho foi acionado para retirar o caminhão da área e, por volta das 8h, a pista foi liberada.



O condutor do veículo realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal. Um guincho foi acionado para retirar o caminhão da área e, por volta das 8h, a pista foi liberada.

