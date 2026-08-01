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América Latina Caminhão-bomba explode na Colômbia poucos dias antes da posse do presidente Explosão ocorreu na cidade colombiana de Cúcuta, próxima à fronteira com a Venezuela

Um caminhão carregado de explosivos foi detonado neste sábado (1) ao lado de uma delegacia de polícia na cidade colombiana de Cúcuta, perto da fronteira com a Venezuela, seis dias antes da posse do presidente eleito Abelardo de la Espriella.

Jornalistas da AFP observaram o veículo em chamas, fachadas destruídas e policiais, militares e moradores reunidos na área do atentado, sobre o qual não há relato de vítimas.

De la Espriella, líder da extrema direita, assumirá o poder em 7 de agosto na cidade de Cali. Ele sucederá Gustavo Petro, o primeiro presidente de esquerda da história do país.

Com o apoio do governo do presidente americano Donald Trump, o advogado milionário prometeu intensificar a luta contra as guerrilhas e grupos do narcotráfico que alimentam a pior onda de violência da última década no país, principal produtor de cocaína do mundo.

Para alcançar os objetivos, De la Espriella planeja forjar uma aliança militar com os Estados Unidos e também com Israel.

A posse de De la Espriella terá um dos maiores esquemas de segurança já previstos para este tipo de cerimônia, com um dispositivo de quase 11 mil soldados e policiais que devem efetuar operações terrestres, aéreas e marítimas.

A posse do presidente acontece tradicionalmente na sede do Congresso em Bogotá, mas o mandatário eleito pediu a transferência da cerimônia para Cali, no sudoeste do país, uma região afetada pelos confrontos entre grupos de narcotraficantes e guerrilheiros.

As guerrilhas fizeram advertências ao presidente eleito, que pretende romper com as negociações de paz que Petro mantinha com diferentes organizações armadas.

De la Espriella denunciou em diversas ocasiões a existência de um plano para matá-lo.

A campanha eleitoral foi marcada pela violência política e pela intensificação do conflito armado, com bombas, drones explosivos e vários atentados contra as forças de segurança.

Em junho de 2025, o pré-candidato à presidência e senador de direita Miguel Uribe Turbay foi baleado em um comício em Bogotá. Ele morreu dois meses depois.

Abelardo de la Espriella buscava inicialmente assumir a presidência em uma unidade militar no conturbado departamento de Cauca, mas Petro não autorizou a iniciativa.

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