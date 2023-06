A- A+

RECIFE Caminhão cai em canal da Zona Sul do Recife; três homens ficam feridos Segundo os bombeiros, vítimas foram retiradas de ferragens do veículo

Um caminhão desgovernado caiu em um canal na rua Doutor Benigno Jordão de Vasconcelos, no bairro da Cohab, Zona Sul do Recife, na tarde dessa segunda-feira (5). Três homens ficaram feridos e precisaram ser retirado das ferragens pelo Corpo de Bombeiros.

Os bombeiros afirmaram que foram acionados para o local do acidente por volta das 16h25. Uma dupla de motos e três viaturas de salvamento e atendimento pré-hospitalar seguiram para a ocorrência. Os bombeiros retiraram as vítimas das ferragens.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também prestou atendimento e encaminhou os três homens a unidades de saúde.

Uma das vítimas é um homem de 32 anos, que foi socorrido para o Hospital Otávio de Freitas, no bairro de Tejipió, na Zona Oeste. O segundo, que não teve a identidade informada, foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do Ibura, Zona Sul do Recife.

Já a terceira vítima, de 43 anos, foi transferido para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife.





