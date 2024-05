A- A+

Recife Caminhão cai em canal no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, na manhã desta quinta (16) Acidente aconteceu na avenida Dom João Sexto, próximo ao acesso à Via Mangue

Um caminhão caiu em um canal no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, na manhã desta quinta-feira (16).

O acidente aconteceu na avenida Dom João Sexto, próximo ao acesso à Via Mangue, após o motorista perder o controle do veículo.

Parte do caminhão ficou submersa na água. O condutor do caminhão conseguiu sair do veículo. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) informou que foi acionada. Disse, também, que o veículo já foi retirado da água e que, devido ao ocorrido, há retenções no trânsito no local.

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com o Corpo de Bombeiros para apurar outras informações sobre o ocorrido. A corporação disse que não foi acionada.



Veja também

MUNDO Suspeito de atentato contra premiê eslovaco é acusado de "tentativa de homicídio"