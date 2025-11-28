Caminhão capota na BR-101, no Cabo de Santo Agostinho, e PRF interdita pista

A- A+

Um caminhão capotou na manhã desta terça-feira (25) no quilômetro 90 da BR-101, no bairro de Comportas, no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife (RMR).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o capotamento ocorreu por volta das 6h30. A corporação informou que o motorista realizou o teste do elitômetro, que "apontou resultado zero para ingestão de álcool".

"A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e enviou uma equipe ao local para controlar o trânsito e coordenar as medidas de segurança", completou a PRF.

Não foi informado o que causou o capotamento ou as circunstânceas do acidente. A PRF precisou interditar uma das faixas da pista porque o veículo ainda estava no local. Por volta das 10h a via foi liberada.

