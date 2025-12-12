A- A+

CAPOTAMENTO Motorista morre após caminhão carregado de vidros capotar em Paulista Capotamento aconteceu no bairro de Jardim Paulista Baixo, e muitos estilhaços de vidro estão espalhados na área

Um homem de 39 anos morreu após ficar preso na cabine de um caminhão carregado de vidros que capotou na tarde desta sexta-feira (12). O caso aconteceu no bairro de Jardim Paulista Baixo, em Paulista, Região Metropolitana do Recife (RMR).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), que atuou na ocorrência, o homem era o motorista do veículo.

Segundo a corporação, a operação de remoção da vítima da cabine apresentou "elevada complexidade devido ao material transportado, composto por vidro".

Os bombeiros explicaram ainda que só foi constatado que a vítima havia falecido após retirá-la da cabine. O homem foi deixado aos cuidados da Guarda de Trânsito de Paulista para "os encaminhamentos cabíveis", completou a corporação.



Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver o caminhão tombado em plena via. Vários estilhaços de vidro também estão espalhados pela rua.

