CAPOTAMENTO

Motorista morre após caminhão carregado de vidros capotar em Paulista

Capotamento aconteceu no bairro de Jardim Paulista Baixo, e muitos estilhaços de vidro estão espalhados na área

Motorista morre após capotar caminhão carregado de vidros e ficar preso na cabine, em Paulista - Foto: Instagram/Reprodução

Um homem de 39 anos morreu após ficar preso na cabine de um caminhão carregado de vidros que capotou na tarde desta sexta-feira (12). O caso aconteceu no bairro de Jardim Paulista Baixo, em Paulista, Região Metropolitana do Recife (RMR). 

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), que atuou na ocorrência, o homem era o motorista do veículo. 

Segundo a corporação, a operação de remoção da vítima da cabine apresentou "elevada complexidade devido ao material transportado, composto por vidro".

Os bombeiros explicaram ainda que só foi constatado que a vítima havia falecido após retirá-la da cabine. O homem foi deixado aos cuidados da Guarda de Trânsito de Paulista para "os encaminhamentos cabíveis", completou a corporação.

Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver o caminhão tombado em plena via. Vários estilhaços de vidro também estão espalhados pela rua.

Vários estilhaços de vidro também estão espalhados pela rua. - Foto: Instagram/Reprodução

 

