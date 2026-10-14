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SINISTRO Caminhão-cegonha que tombou na BR-101 deve ser recolhido na quinta (15); faixa segue interditada Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a empresa responsável pelos veículos ainda não providenciou um guincho para retirar o caminhão-cegonha do local

O trecho da BR-101 onde um caminhão-cegonha com 11 veículos tombou nesta quarta-feira (14) deve permanecer com uma faixa interditada até a quinta-feira (15). O sinistro aconteceu no quilômetro 4 do sentido Abreu e Lima da BR-101, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), por volta das 4h.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a empresa responsável pelos veículos ainda não providenciou um guincho para retirar o caminhão-cegonha do local. Com isso, a remoção só deve ser feita na quinta.

Por conta de um derramamento de óleo ocasionado pelo tombamento, a faixa da rodovia, no sentido Abreu e Lima, foi interditada. Na tarde desta quarta, segundo a PRF, o tráfego lento pela via provocou uma retenção de veículos de menos de 1 quilômetro.



Tombamento

Em nota, a PRF informou que a suspeita é que o motorista do caminhão tenha perdido o controle do veículo em uma curva e tombado.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado e informou que o homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade de saúde.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde do motorista.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) já foi acionado para fazer a limpeza da pista.

A reportagem entrou em contato com o Dnit para saber se as equipes já estão trabalhando no local, mas até a publicação, não houve retorno. O canal segue aberto.

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