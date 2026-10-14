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SINISTRO

Caminhão-cegonha tomba com sete veículos e interdita faixa da BR-101, em Paulista

O motorista foi socorrido pelo Samu e encaminhado para uma unidade de saúde 

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Ainda não há informações sobre o estado de saúde deleAinda não há informações sobre o estado de saúde dele - Foto: PRF/Divulgação

Um caminhão-cegonha com sete veículos tombou na madrugada desta quarta-feira (14), no quilômetro 4 do sentido Abreu e Lima da BR-101, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O sinistro aconteceu por volta das 4h, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A faixa permanece interditada. 

Segundo a corporação, a suspeita é que o motorista do caminhão tenha perdido o controle do veículo em uma curva e tombou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado e informou que o homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade de saúde.

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Ainda não há informações sobre o estado de saúde do motorista.

Interdição
O caminhão e os veículos ainda estão tombados sobre o canteiro central.

A PRF informou que a faixa da rodovia, no sentido Abreu e Lima, está interditada interditada devido a um derramamento de óleo.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) já foi acionado para fazer a limpeza da pista. 

A reportagem entrou em contato com o Dnit para saber se as equipes já estão trabalhando no local, mas até a publicação, não houve retorno. O canal segue aberto.

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