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SINISTRO Caminhão-cegonha tomba com sete veículos e interdita faixa da BR-101, em Paulista O motorista foi socorrido pelo Samu e encaminhado para uma unidade de saúde

Um caminhão-cegonha com sete veículos tombou na madrugada desta quarta-feira (14), no quilômetro 4 do sentido Abreu e Lima da BR-101, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O sinistro aconteceu por volta das 4h, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A faixa permanece interditada.

Segundo a corporação, a suspeita é que o motorista do caminhão tenha perdido o controle do veículo em uma curva e tombou.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado e informou que o homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade de saúde.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde do motorista.

Interdição

O caminhão e os veículos ainda estão tombados sobre o canteiro central.

A PRF informou que a faixa da rodovia, no sentido Abreu e Lima, está interditada interditada devido a um derramamento de óleo.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) já foi acionado para fazer a limpeza da pista.

A reportagem entrou em contato com o Dnit para saber se as equipes já estão trabalhando no local, mas até a publicação, não houve retorno. O canal segue aberto.

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