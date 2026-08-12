Caminhão colide com semáforo e fica pendurado sobre canal na Zona Norte do Recife
Imagens que circulam nas redes sociais e foram compartilhadas com a reportagem mostram o caminhão inclinado, com parte da estrutura na margem do canal
Um caminhão ficou pendurado sobre um canal após colidir com um semáforo na manhã desta quarta-feira (12). O sinistro aconteceu no cruzamento da Avenida Professor José dos Anjos com a Estrada Velha de Água Fria, na Tamarineira, Zona Norte do Recife, nas proximidades do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs).
Imagens que circulam nas redes sociais e foram compartilhadas com a reportagem mostram o caminhão inclinado, com parte da estrutura na margem do canal.
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De acordo com a Autarquia de Controle de Trânsito e Transporte (CTTU), não houve vítimas na ocorrência. Os agentes foram acionados ao local às 7h20, e uma equipe semafórica foi acionada para reparar o equipamento.
Ainda de acordo com a CTTU, "o caminhão não está impactando o tráfego pois se encontra na calçada".
Os agentes da Autarquia também seguem no local aguardando a chegada de um guincho para remover o veículo.