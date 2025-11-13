A- A+

PERNAMBUCO Caminhão com 1 tonelada de espelhos tomba ao tentar fazer curva na PE-15, em Olinda Uma equipe do Departamento de Estradas e Rodagem (DER-PE) faz o controle do trânsito na área. Motorista deixou local

Um caminhão que transportava aproximadamente 1 tonelada de espelhos tombou enquanto tentava fazer uma curva no retorno sob o viaduto do bairro de Ouro Preto, na PE-15, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), na manhã desta quinta-feira (13).

Após o veículo tombar, o motorista fugiu do local antes da chegada da equipe do Derpartamento de Estradas e Rodagem (DER-PE), que fez o controle do trânsito na área.

"Uma equipe da Unidade de Fiscalização do Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE) foi acionada e realizou o isolamento da área, além de redirecionar o tráfego por uma rota alternativa para minimizar o congestionamento na região", explicou o departamento, em nota.

Uma equipe do DER-PE permanece no local. Os agentes monitoram o fluxo de veículos e prestam apoio para minimizar o congestionamento.



