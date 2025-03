A- A+

GRANDE RECIFE Caminhão com 28 toneladas de produto químico tomba no giradouro da av. Pan Nordestina, em Olinda Não houve registro de feridos. Carga havia saído do Porto do Recife e seria entregue em Paratibe, em Paulista

Um caminhão carregado com 28 toneladas do produto químico barrilha tombou, na madrugada desta sexta-feira (28), na avenida Pan Nordestina, próximo ao giradouro de Olinda, no bairro de Salgadinho, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O veículo de grande porte Volvo saiu do Porto do Recife e levava a carga para o centro logístico da empresa Multimodal Transportes, localizado em Paratibe, em Paulista, também na RMR.

Não houve registro de feridos no local — o giradouro dá acesso à avenida Presidente Kennedy a partir da Pan Nordestina. O incidente deixou o trânsito intenso.

Identificado como Diogo, o motorista não concedeu entrevista. Ele fez o teste do bafômetro, que não acusou consumo de álcool.

Diogo presta serviço à Multimodal há cerca de 10 anos. O caminhão pertence a ele. Não tem seguro, diferentemente da carga, que, com 28 toneladas, chega a custar R$ 80 mil.

Segundo o supervisor de operações da Multimodal Transportes, Paulo Carvalho, o caminhão passou por uma revisão técnica, na quinta-feira (27), para fazer essa operação que ele considera como de grande complexidade. A empresa possui mais de 30 carretas.

“Quando saiu do Porto, ele [Diogo, o motorista] sentiu que tinha algo de errado com o carro, que estava pendendo. Pela longa experiência, ele evitou subir o viaduto e veio por baixo. Senão, o problema tinha sido pior”, declarou ele.

O supervisor acredita que a manutenção feita no veículo foi realizada de forma inadequada. Ele foi ao local, ajudando os trabalhadores que atuam na remoção do material.

“A gente vai dar todo apoio ao motorista, vamos retirar o caminhão daqui e fazer a limpeza do produto. Porém, vai ficar complicado para o motorista, porque o caminhão é de responsabilidade dele”, encerrou o supervisor.

Caminhão carregado de barrilha tomba em Olinda | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Trânsito

Tanto pelo tombamento como pela lentidão no fluxo de trânsito, equipes do Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE) estão no local, atuando para evitar que outros veículos se envolvam no problema.

“Também estamos ajudando para a fluidez normal do trânsito. Principalmente nesse momento, em que as pessoas se deslocam para o trabalho e escola. A carga está sendo retirada, agora, e o BPRv [Batalhão de Polícia Rodoviária] vai vir aqui para realizar a perícia e identificar as causas do sinistro. A documentação do veículo é do condutor está toda quite”, detalhou ele.

Para que serve barrilha?

Composta por carbonato de sódio (NaCO), a barrilha tem a característica visual de um sal branco e translúcido. Ela serve para ser aplicada em produção de vidro, papel, raiom, sabões e detergentes, além de aplicações domésticas e industriais.

Possuindo propriedades alcalinas, ela ajuda na remoção de sujeiras persistentes, manchas, preservação de cores e aumento do pH da água da piscina.

