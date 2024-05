A- A+

Jaboatão dos Guararapes Caminhão com botijões de gás de cozinha tomba às margens da BR-101, em Jaboatão dos Guararapes Acidente aconteceu por volta das 5h30 desta quarta-feira (8), no bairro de Comportas

Um caminhão que transportava botijões de gás de cozinha tombou às margens da BR-101, no bairro de Comportas, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

O acidente aconteceu por volta das 5h30 desta quarta-feira (8), no km 88 da rodovia sentido Litoral Sul, e deixou o trânsito lento no local.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista perdeu o controle do caminhão, que saiu da pista e capotou. O condutor, que não teve o nome e idade divulgados, ficou preso às ferragens.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para o local. A vítima foi encaminhada para uma unidade de saúde não informada.

Devido ao acidente, a rodovia ficou parcialmente interditada no início desta manhã, provocando trânsito lento na área. Somente às 7h43, as duas faixas da via foram liberadas.

Veja também

AJUDA Cão que atuou em Petrópolis e Teresópolis reforça equipe enviada para o Rio Grande do Sul