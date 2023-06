A- A+

PERNAMBUCO Caminhão com carga de arroz tomba na BR-101, em Jaboatão; trânsito está lento Uma equipe da PRF sinalizou o local até a retirada do veículo

Um caminhão com carga de arroz tombou sobre a mureta divisória da pista no quilômetro 82 da BR-101, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife, na manhã desta quarta-feira (28).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito ficou lento no local, ao lado do Parque da Cidade de Jaboatão, por conta do acidente.

O caminhão ocupa uma das faixas da via, no sentido Recife, e os demais motoristas precisam desviar.

Uma equipe da PRF sinalizou o local até a retirada do veículo.

Em entrevista à TV Globo, o motorista da carreta explicou a dinâmica do acidente.

"Um ônibus, por volta das 4h30, me trancou aqui. Eu vinha na via a uns 55 [quilômetros] por hora. Ele me trancou e jogou na parede, tive que frear", disse o condutor, acrescentando que não teve o controle do veículo no momento e não conseguiu voltar para a pista.

