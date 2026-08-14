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Caruaru

Caminhão com cerca de 40 bois tomba na BR-104; motorista fica ferido e dezenas de animais morrem

Caso aconteceu na tarde desta sexta-feira (14), no quilômetro 72 da rodovia

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Corpo de Bombeiros foi acionado ao local e atuou no corte das grades do veículo para a liberação dos animaisCorpo de Bombeiros foi acionado ao local e atuou no corte das grades do veículo para a liberação dos animais - Foto: PRF/Divulgação

Dezenas de bois morreram após o caminhão onde eram transportados tombar na BR-104, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

O caso aconteceu na tarde desta sexta-feira (14), no quilômetro 72 da rodovia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão boiadeiro perdeu o controle do veículo, que acabou tombando em uma curva na faixa sentido Agrestina-Caruaru.

Caminhão tombou na faixa sentido Agrestina-Caruaru | Foto: PRF/Divulgação

O condutor acabou ferido durante o sinistro e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Caruaru.

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"Havia cerca de 40 bois no caminhão e aproximadamente metade morreu ou teve que ser sacrificado devido aos ferimentos", afirmou a PRF.

O Corpo de Bombeiros foi acionado ao local e atuou no corte das grades do veículo para a liberação dos animais.

Os bois sobreviventes foram transferidos para outro veículo. O caminhão segue tombado em um trecho de pista simples da rodovia.

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