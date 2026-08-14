Caminhão com cerca de 40 bois tomba na BR-104; motorista fica ferido e dezenas de animais morrem
Caso aconteceu na tarde desta sexta-feira (14), no quilômetro 72 da rodovia
Dezenas de bois morreram após o caminhão onde eram transportados tombar na BR-104, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.
O caso aconteceu na tarde desta sexta-feira (14), no quilômetro 72 da rodovia.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão boiadeiro perdeu o controle do veículo, que acabou tombando em uma curva na faixa sentido Agrestina-Caruaru.
O condutor acabou ferido durante o sinistro e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Caruaru.
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"Havia cerca de 40 bois no caminhão e aproximadamente metade morreu ou teve que ser sacrificado devido aos ferimentos", afirmou a PRF.
O Corpo de Bombeiros foi acionado ao local e atuou no corte das grades do veículo para a liberação dos animais.
Os bois sobreviventes foram transferidos para outro veículo. O caminhão segue tombado em um trecho de pista simples da rodovia.