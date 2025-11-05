A- A+

SÃO PAULO Caminhão com quatro pessoas cai de ponte na Marginal Tietê Uma das vítimas chegou a ter uma parada cardiorrespiratória

Um caminhão com quatro homens caiu da Ponte Atílio Fontana, na Marginal Tietê, zona norte de São Paulo, nesta quarta-feira, 5.



Segundo o Corpo de Bombeiros, todos os ocupantes do veículo foram resgatados. Uma das vítimas estava em parada cardiorrespiratória e os outros três, que foram retirados das ferragens, estavam conscientes e orientados.





Dos três, um apresentou fratura na perna e trauma de abdome e outro teve escoriações generalizadas. Não há informações sobre possíveis ferimentos do terceiro homem.



A corporação afirmou ainda que nove viaturas estão empenhadas na ocorrência, além do helicóptero Águia-12. Os bombeiros ainda contaram com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).



A pista expressa da Marginal foi totalmente bloqueada para o pouso do helicóptero da Polícia Militar.

Veja também