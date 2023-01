Caminhão de carga fica atravessado na BR-232, em Bezerros, e interdita rodovia sentido Gravatá

A- A+

Um acidente na BR-232, em Bezerros, no Agreste de Pernambuco, envolvendo um caminhão de carga, interdita a rodovia sentido Gravatá e deixa o trânsito lento na manhã desta sexta-feira (6).



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 8h15. O baú do caminhão ficou atravessado na pista, o que resultou na interdição total da via.



Não há informações sobre o que pode ter provocado o sinistro. Ninguém ficou ferido.



Ainda segundo a PRF, por volta das 11h, cerca de 2 km de congestionamento foram registrados na área.



Condutores estão sendo orientados a realizarem um desvio no km 97. Guardas municipais também auxiliam quem passa pelo local.

Veja também

são paulo Governo federal reconhece situação de emergência em Araraquara