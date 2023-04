A- A+

Acidente Caminhão de papel e fralda pega fogo em Itapissuma; trecho da BR-101 é interditado Uma faixa está liberada no quilômetro 24 do sentido Recife-João Pessoa, onde aconteceu o incêndio, nas proximidades da Polimix

Um princípo de incêndio em um caminhão carregado de papel e fralda interdita trecho da BR-101, em Itapissuma, na Região Metropolitana do Recife, desde a madrugada desta quarta-feira (5). Ninguém ficou ferido.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma faixa está liberada no quilômetro 24 do sentido Recife-João Pessoa, onde aconteceu o incêndio, nas proximidades da Polimix.

O fogo começou por volta das 2h30 na parte da frente do caminhão e depois de alastrou para a parte de trás.

"O fogo ainda persiste em voltar, então o Corpo de Bombeiros continua no local", informou a PRF

A rodovia tem uma faixa liberada, qe eventualmente precisa ser fechada para que os Bombeiros apaguem o fogo.

O trânsito está um pouco lento, mas não há registro de grande retenção no local.

