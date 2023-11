A- A+

Região Metropolitana do Recife Caminhão de reboque desliza de balsa e afunda no rio Timbó, em Igarassu Uma empresa foi contrata para retirar o caminhão da água com o auxílio de um guindaste

Um caminhão de reboque que levava um jet ski afundou em um braço do rio Timbó, no Litoral Norte de Pernambuco, após deslizar de uma balsa.



O caso aconteceu por volta das 9h dessa terça-feira (28), no distrito de Nova Cruz, em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife.



A balsa é de responsabilidade da empresa paraibana Nordeste Navegações, que opera viagens entre a praia de Maria Farinha, em Paulista, e o distrito de Nova Cruz.



De acordo com um funcionário da empresa, que preferiu não se identificar, o caminhão transportava um jet ski quando o acidente aconteceu.



"Na hora de descer da rampa, ele travou, por causa da maré baixa. O menino foi buscar o macaco para levantar, foi quando a balsa se deslocou da rampa e o caminhão afundou", disse.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento que a cabine do veículo cai na água. Após se desprender da balsa e à medida que a maré foi enchendo, todo o caminhão acabou submerso.



Ninguém ficou ferido. Uma empresa foi contrata para retirar o caminhão da água com o auxílio de um guindaste.

