PAULISTA Caminhão derruba poste após motorista perder controle em manobra dentro de supermercado no Janga Poste ainda caiu sobre muro de condomínio vizinho à unidade do supermercado

O motorista de uma empresa terceirizada, que presta serviços para o Mix Mateus, derrubou um poste ao fazer uma manobra dentro da unidade do supermercado no Janga, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, na manhã desta quinta-feira (4). O poste caiu sobre o muro de um condomínio vizinho ao estabelecimento.

Por meio de nota enviada à reportagem, a assessoria de comunicação do Mix Mateus informou que acionou as autoridades responsáveis "para auxiliar na remoção do veículo e do motorista com segurança". A rede também garantiu que irá ressarcir os danos materiais.

O Mix Mateus acionou a empresa de transporte responsável pelo caminhão para a tomada das demais providências.

A Neoenergia Pernambuco foi chamada para fazer o reparo do poste. A reportagem aguarda retorno do Corpo de Bombeiros.

