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Motorista fica ferido após caminhão desgovernado atingir rochas na descida da Serra das Russas

Sinistro de trânsito aconteceu na manhã desta segunda-feira (16), por volta das 7h30, na descida da Serra das Russas, no quilômetro 64 da via sentido Recife

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Condutor perdeu o controle do caminhão, que saiu da pista, atingiu rochas e ficou parcialmente tombado no acostamentoCondutor perdeu o controle do caminhão, que saiu da pista, atingiu rochas e ficou parcialmente tombado no acostamento - Foto: PRF/Divulgação

O motorista de um caminhão desgovernado ficou ferido após o veículo sair da pista e atingir rochas às margens da BR-232, em Pombos, no Agreste de Pernambuco

O sinistro de trânsito aconteceu na manhã desta segunda-feira (16), por volta das 7h30, na descida da Serra das Russas, no quilômetro 64 da via sentido Recife.

Veículo transportava milho e parte da carga derramou sobre a pista | Foto: PRF/Divulgação

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor perdeu o controle do caminhão, que saiu da pista, atingiu rochas e ficou parcialmente tombado no acostamento.

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O veículo transportava milho, e com o impacto da colisão, parte da carga derramou sobre a pista. Com isso, a faixa da direita foi interditada. 

A PRF informou que o motorista do caminhão ficou ferido e foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros para uma unidade de saúde. Não há informações sobre o atual estado de saúde da vítima.

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